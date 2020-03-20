Инженеры Стэнфорда создали мягкого робота, который меняет форму, сообщает сайт университета со ссылкой на работу, опубликованную в Science Robotics.

В простейшей версии робот представляет собой трубку, проходящую через три механизма, сжимающих ее в треугольник.

Хотя форма робота может существенно меняться, общая длина ребер постоянна.

Для создания более сложного робота можно объединить несколько «треугольников». Создатели робота экспериментируют с его разными формами и изучают возможность погружать его в воду, чтобы понять, сможет ли он плавать.

Потенциально мягкого робота можно использовать в работе срочных служб при стихийных бедствиях, а также отправлять его на другие планеты, где он мог бы преодолевать сложные препятствия в незнакомой окружающей среде.