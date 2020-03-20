Режим эпидемии вводится на территории Польши на фоне распространения коронавируса. Об этом пятницу, 20 марта, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

При этом глава польского правительства отметил, что такое решение предоставляет властям новые возможности, однако также влечет за собой и некоторые последствия.

В настоящее время в стране зафиксировано 411 случаев заражения коронавирусом, при этом пять человек скончались, а еще 13 ― выздоровели.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 267 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 193 человека.