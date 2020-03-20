В Минске появился первый таромат, который принимает пустые бутылки и дает взамен купоны со скидкой, сообщает издание «Беларусь Сегодня».

Установлен аппарат в ТЦ «Скала». Принести можно пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки от 0,25 до 2 литров.

Этикетку снимать не надо: устройство считывает информацию по штрихкоду, а емкость без наклейки не распознает. Взамен он выдает купоны со скидкой на любые покупки во всех магазинах одной из торговых сетей. За 1—5 бутылок можно получить скидку в 1%, за 6—10 — 2%, от 11 бутылок —3%.

Пластиковую и алюминиевую тару из автомата планируют вывозить на завод «Спецкоммунавтотранс». Что можно сделать с переработанным пластиком? Бывшие ПЭТ-бутылки превратятся в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи.