В Докшицком районе легковушка врезалась в дерево, погиб водитель

В Докшицком районе в четверг, 19 марта 2020 года, легковушка врезалась в дерево, погиб водитель.

ДТП произошло около 18 часов вечера на 104 километре автомобильной дороги «Минск-Витебск» около городского поселка Бегомль. Управляя легковым автомобилем «Citroën C5», 61-летний житель Глубокского района не справился с управлением своего транспортного средства съехал в кювет, где наехал на придорожное дерево. В результате данного ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия. По факту данной аварии проводится проверка.