Туристическая отрасль просит белорусов не паниковать, а тех туристов, кто уже купил путевки, не требовать от турфирмы вернуть деньги, а перенести даты поездки.

Пандемия коронавируса оказалась сегодня испытанием на прочность для всей туротрасли. Не исключение и Беларусь. Отечественные туристы сейчас раздумывают, стоит ли лететь на отдых в этом сезоне, те же, кто уже забронировал отдых, приходят в турфирмы и требуют вернуть обратно свои деньги.

«Сегодня одна из проблем для компаний – это возвраты по отказам от туров. По турам, которые должны были состояться в ближайшее время, выплаты должны быть осуществлены в стопроцентном объеме, поскольку границы закрыли, и поездки не могут быть реализованы», – объяснил на пресс-конференции начальник филиала «Белинтурист» РУП «Центркурорт» Алексей Стрельченко.

Между тем, часть туристов, которые уже купили туры на более поздний период, лето и даже осень, также решили их аннулировать.

«В стандартной ситуации, то есть не такой как сейчас, выплаты туристам происходят обычно из оборотных средств организации. Сейчас же оборотных средств ни у кого нет», – рассказал специалист.

У кого-то есть запасы денежных средств на счетах. У тех же, у кого нет средств и на счетах, ничего выплатить не смогут, обратил внимание Стрельченко.

«Те турфирмы, у которых на счетах есть деньги, должны обратиться в свой банк для снятия наличных денег. Например, в Беларусбанке для того, чтобы снять деньги и отдать людям, мы еще должны заплатить банку 4%. И я говорю здесь не о том, что банк плохой, понятно, такой закон. Но это выглядит цинично в данных условиях», – отметил он.

Туротрасль рекомендует туристам не впадать в панику и не торопиться аннулировать отдых на лето, ведь ситуация может нормализоваться.

Вернут ли туристам деньги?

Как заметил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый, есть теория и есть реальность.

«Приведу пример. Турист до ситуации с коронавирусом пришел в туристическое агентство и забронировал отдых, к примеру, на лето. Он оставил в турфирме предоплату, равную половины стоимости тура, – рассказывает Гулый. – Турфирма перечислила в свою очередь деньги оператору, допустим, по египетскому направлению. Тот, в свою очередь, отправил деньги за границу иностранному поставщику туруслуги».

«И вот наступает кризис, турист приходит и требует деньги обратно и в срочном порядке, – продолжил он. – Турфирма звонит туроператору, тот иностранному поставщику, тот просит подождать. Вот так сидят египтяне и не хотят отдавать наши деньги, потому что они уже их потратили, но они готовы ждать туристов и в другое время, пусть только приезжают».

Эксперт объяснил, что вариантов в данной ситуации для туриста тут только два: перенести тур на потом, если вы доверяете своей турфирме, уверены в том, что она не мошенник и скоро не обанкротиться.

Второй вариант: отправиться в суд, и да, суд обяжет турфирму вернуть деньги, но, денег у нее, к сожалению, сейчас нет. И поэтому деньги турист вряд ли получит.

Во многом причина всех этих бедствий в том, что пока нет механизма эффективного воздействия на поставщика услуг, который находится за рубежом, считает Филипп Гулый.

«Да, турфирма обязана вернуть деньги по закону, но ситуация такова, как я пояснил, сегодняшний кризис вызван автоматически блокированием всего по всему миру, а не неправильной маркетинговой политикой компании, работающей на рынке туруслуг», – сказал он.

Тем, кто купил туры, предлагают перенести сроки поездки

Алексей Стрельченко заметил в свою очередь, что сейчас нет оборотных средств, нет денег, с которых возвращать, поэтому туристам предложено разумное решение о переносе тура.

«От участников туристического рынка идет инициатива обратиться к потребителям, туристам с таким призывом: поддержи свою турфирму, не отказывайся от тура, а перенеси его», – сообщил Стрельченко.

Сегодня такая поддержка была бы очень важна, считает специалист в области туризма.

К слову, недавно Республиканский союз туристических организаций (РСТО) разместил на своем сайте информацию о том, что в настоящее время белорусские турфирмы пытаются через социальные сети, фейсбук, инстаграм и другие, донести до туристов простой посыл: если все клиенты туристических компаний разом побегут к своим агентам с требованием вернуть деньги за уже забронированные туры – в отрасли случится коллапс, который приведет к массовым банкротствам турфирм.

«В этом случае туристы уже не смогут ни вернуть деньги, ни перенести поездки на более поздние сроки. Поэтому компании одна за другой отправляют клиентскому сообществу послания с просьбой дать время и не паниковать», – говорится на сайте РСТО.

«Сейчас турфирмам остро нужна пауза, отсрочка исполнения договоров, мораторий на выплаты», – приводит сайт слова представителя туризма Дмитрия Царева.

Он отметил, что турфирмы сохранят все финансовые обязательства перед туристами – все услуги туристы получат, как только ситуация вернется в нормальное русло.

«Исполнять обязательства по договорам сегодня просто невозможно! Государство должно это понимать!», – резюмировал он.