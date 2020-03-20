Ряд известных общественных деятелей и медиков требуют от российских властей принятия срочных мер для предотвращения эпидемии нового коронавируса на территории страны. Петиция, которую подписали уже более 250 человек, размещена на сайте chаnge.org.

В ней говорится, что власти принимают меры для борьбы с инфекцией, но этих мер недостаточно. Чтобы избежать «итальянского сценария» (напомним, в Италии коронавирус распространился очень широко и количество умерших от болезни велико), нужны более интенсивные способы защиты населения. Авторы петиции считают, что реальное число инфицированных в РФ может превышать официально зарегистрированные 199 случаев.

«Действовать необходимо срочно. Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным», — сказано в петиции.

Авторы требуют «организационных, технологических и финансовых, а не силовых решений», тем более что российское общество состоит из ответственных и талантливых граждан. В первую очередь речь идет о возможностях проведения в поликлиниках массового тестирования на коронавирус, в том числе с использованием «качественных иностранных тестов», которые при этом освободят от обязательной сертификации. Также общественники требуют создать условия, которые позволят частным медцентрам оказывать помощь в борьбе с эпидемией.

Кроме того, сказано в петиции, нужно организовать нормальный карантин для пресечения эпидемии, но избежать при этом возможного «социального взрыва» из-за потери россиянами источников дохода.

Также, пишут общественники, власти должны максимально подробно и прозрачно информировать население о ситуации и ничего не скрывать. Нужно запретить любые массовые мероприятия, добавляют они, и отложить в том числе голосование по изменениям в Конституцию «до исчезновения эпидемиологической угрозы».

Должны быть закрыты все учреждения образования — от детсадов до вузов и обеспечено удаленное обучение, закрыты все театры, кинотеатры, музеи, библиотеки и тому подобное.

Также власти должны поддерживать в сложившихся условиях и простых граждан, и малый бизнес, и НКО. Тех, кто попал под карантин, нужно освободить от коммунальных платежей, выплат по любым кредитам на срок в три месяца или до нормализации ситуации. Бизнесу должны быть предоставлены налоговые послабления.

«При отказе от незамедлительного выполнения указанных мер, либо обеспечении их неверными и излишне жесткими методами, эпидемиологическая и общественная ситуация в стране резко ухудшатся», — предупреждают активисты.

Они обращаются не только к властям, но и к простым гражданам и просят их проявить «сознательность и заботу о ближних», особенно с учетом того, что коронавирус «смертельно опасен для пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями».

Среди подписавшх воззвание — журналист Илья Азар, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, журналист Катерина Гордеева, экономист Сергей Гуриев, кинокритик Антон Долин, медицинский популяризатор Федор Катасонов, лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев, врач-гематолог Сергей Масчан, журналист Леонид Парфенов, писатель Людмила Улицкая и многие другие.