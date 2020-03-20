По данным столичных властей, в последнюю неделю минчане стали меньше ездить в метро и на общественном транспорте.

График работы общественного транспорта в Минске изменят в качестве дополнительной меры безопасности при коронавирусе. Об этом сообщили в Мингорисполкоме, передает Sputnik.

В пятницу Мингорисполком принял решение внести изменения в работу общественного транспорта Минска в утренние часы. Они начнут действовать с 23 марта.

«В настоящее время период работы общественного транспорта столицы с наименьшими интервалами в движении в утренний период установлен с 7:00 до 9:00. Запланировано его продление до 10:00. Изменения затронут 278 маршрутов», — рассказали городские власти.

Изменения коснутся и работы метрополитена. По данным учреждения «Столичный транспорт и связь», за последнюю неделю ежедневное количество пассажиров в метро снизилось на 115 тысяч, в наземном транспорте – на 102 тысячи. Минчане стали реже ездить в метро, троллейбусах и автобусах, чтобы дополнительно обезопасить себя от заражения коронавирусом.

При этом в целях профилактики коронавируса подвижной состав каждый день проходит обработку антисептиками.