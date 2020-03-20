Национальный банк Беларуси временно отменил утверждение и применение расчетной величины стандартного риска (РВСР) по депозитам банков на фоне роста спроса на инвалюту из-за ослабления курса белорусского рубля в связи с девальвацией российского рубля.

«Принято решение о временном прекращении утверждения и применения расчетных величин стандартного риска (далее – РВСР) по депозитным инструментам, а также об увеличении допустимого уровня рисков при расчете РВСР по кредитным инструментам. При принятии данного решения Национальный банк исходил из того, что в складывающихся условиях банки должны обладать большей гибкостью при реагировании на изменения ситуации на рынке», — говорится в сообщении на сайте НББ.

Действие РВСР для депозитов отменено на период март-апрель 2020 года.

Как сообщалось, Нацбанк ввел для банков показатели РВСР с 1 марта 2019 года, позиционируя это решение как механизм ограничения системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом. РСВР представляет средневзвешенное значение ставок по депозитам и кредитам, за превышение которых к банкам применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов. РВСР определяются Нацбанком ежемесячно.