У 2 пассажиров авиарейса 0324 Минск — Нур-Султан обнаружен коронавирус.

Напомним, накануне власти Казахстана не дали этому борту посадку в аэропорту назначения и отправили его в Караганду, где самолет благополучно приземлился. Граждан Беларуси среди пассажиров не было.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип сообщил на брифинге, что в Караганде выявлены 2 случая инфицирования коронавирусом: это пассажиры рейса 0324 Минск — Караганда. Первый — 1981 года рождения, второй — 1972-го, сообщает «Казинформ».

Всего же за сутки 19 марта в Казахстане обнаружены 5 новых случаев коронавируса: помимо Караганды тесты 3 человек в Алматы подтвердили наличие вируса в организме. По данным на начало 20 марта, в стране зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов нет.