Еще один тяжелый удар по мировой культуре: вслед за отменой песенного конкурса «Евровидение-2020» перенесен и престижный Каннский кинофестиваль — сообщение об этом появилось в Twitter мероприятия.

По очевидной причине — все той же.

И новость эта, разумеется, вряд ли стала для кого-то неожиданностью. О неизбежности данного итога заговорили сразу после того, как были перенесены Каннский фестиваль сериалов и телерынок.

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.

О новых вероятных сроках информации нет. Организаторы, обещающие следит за обстановкой, выражают надежду, что киносмотр еще может состояться летом.