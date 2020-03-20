В Италии к вечеру 19 марта зафиксировано более пяти тысяч случаев инфицирования коронавирусом COVID-2019 и 427 новых случаев смерти. Общее число зараженных превысило 40 тысяч. 3405 человек умерли. Италия по числу смертей обогнала Китай. Там, по официальным данным, умерли 3245 человек, передает Радио Свобода.

Вице-президент китайского Красного Креста Сунь Шуопень после посещения провинции Ломбардия раскритиковал власти этого итальянского региона за «излишнюю мягкость» введенного там карантина. Сунь Шуопень заявил журналистам, что вся хозяйственная деятельность должна быть остановлена, а люди должны оставаться дома». Власти Ломбардии подчеркнули, что китайский специалист обратил внимание на огромное число пользующихся общественным транспортом и отметил, что очень мало людей в масках.

В самом Китае, откуда в декабре пошло распространение нового вируса, по сообщениям местных властей, эпидемия СOVID-19 пошла на спад. Однако медики заявляют, что власти могут манипулировать данными.

Только за сегодняшний день в мире от коронавируса умерло более тысячи человек. С начала эпидемии общее число заболевших составило почти 237 тысяч. Около 10 тысяч человек умерли.