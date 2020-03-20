Дифференциация тарифов позволит населению снизить платежи за электроэнергию. Об этом рассказал начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич, передает агентство «Минск-Новости».

Введение дополнительной дифференциации направлено на то, чтобы помочь жильцам выставить более экономичную загрузку своего энергетического оборудования, выработать оптимальный график нагрузки энергосистемы, стимулировать население пользоваться электричеством в ночные часы и нерабочие дни. По мнению специалистов, данная мера позволит снизить платежи за электроэнергию, однако для этого потребуется наличие многотарифного электронного учета расхода электроэнергии.

Для перехода на более экономичную форму потребления, владельцы жилья должны обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию. Если жилой дом оснащен многотарифным прибором учета, специалисты энергоснабжающей организации выезжают к жильцу в согласованное время и производят параметризацию прибора учета. Если дом не оснащен такими устройствами, предусмотрена возможность замены индукционного прибора учета электрической энергии на многотарифный электронный аналог.

Параметризация приборов учета электрической энергии при переходе на тарифы, дифференцированные по двум или трем временным периодам, в первый раз производится на безвозмездной основе. Если владельцу жилья по каким-то соображениям подобные нововведения доставляют неудобства, возврат к прежней системе возможен. Однако повторный переход на расчеты по двузонным либо трехзонным тарифам будет осуществляться на платной основе.

В настоящее время действует пять тарифных групп. Введение новых тарифных планов не предполагает принудительный переход на них.