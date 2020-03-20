Суммарное число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Беларуси достигло 69 человек, cледует из данных Минздрава республики, опубликованных в пятницу.

«По состоянию на 9:00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть, по сути, являются больными, 12 пациентов», — сообщила пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.

По данным на 18 марта в Беларуси был зафиксирован 51 случай коронавируса.

Из всех европейских стран только две – Беларусь и Швеция – не ввели ограничения или карантин в школах.