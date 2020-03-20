Брюс Уиллис показал, как отпраздновал 65-летие

Голливудский актер, продюсер, сценарист Брюс Уиллис 19 марта отметил свое 65-летие. Судя по кадрам, которыми в Instagram поделилась супруга знаменитости, праздник прошел активно и весело, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса.

41-летняя жена Уиллиса актриса Эмма Хемминг в сториз выложила видео, в котором именинник в шортах и майке играет в мяч с их дочерьми — семилетней Мейбл Рей и пятилетней Эвелин Пенн.

«Наши ночные игры с алюминиевым мячом», — подписала Хемминг ролик. Также она добавила хэштег «карантин».

Брюс Уиллис за свою карьеру исполнил более сотни ролей и снялся в таких популярных фильмах, как «Крепкий орешек», «Шестое чувство», «Армагеддон», «Счастливое число Слевина», «Город грехов», «Пятый элемент», «Последний бойскаут», «Криминальное чтиво».