Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с российскими и белорусскими туристами, которые до сих пор не могут покинуть находящийся вблизи Марселя круизный лайнер Costa Pacifica.

Четверо граждан Беларуси и более 30 россиян находятся на круизном лайнере Costa Pacifica возле Марселя, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Sputnik.

Корабль вышел 3 марта из Буэнос-Айреса, а на 21 марта был запланирован выход в Барселоне всей группы находящихся там туристов. На борту, по информации российского МИД, находятся 35 российских туристов, а также четверо граждан Беларуси.

Официальный представитель МИД России отметила, что генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе.

«Но разрешение до сих пор не получено. Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию», — сказала Захарова.

По ее словам, команда корабля сообщила о возможном изменении маршрута и высадке пассажиров в Генуе.

Ранее французские власти заявили, что из-за угрозы распространения «граждане Франции и выходцы из ЕС могут вместе с супругами и детьми прибывать на национальную территорию, чтобы вернуться домой». В то же время, «выходцы из других стран не могут больше прибывать во Францию в течение 30 дней, однако нет никакого запрета на выезд с национальной территории», отмечается в сообщении.