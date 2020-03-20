Госатомнадзор завершил целевую проверку готовности Белорусской АЭС к завозу свежего ядерного топлива, говорится в сообщении ведомства.

Проверка проводилась с 17 февраля 2020 года в целях оценки готовности государственного предприятия «Белорусская АЭС» к завозу свежего ядерного топлива, а также проведения оценки соответствия принятых ГП «Белорусская АЭС» организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом.

В ходе работы комиссией Госатомнадзора проанализирована готовность площадки сооружения по 10 тематическим блокам вопросов. Рассмотрено более 230 документов, подтверждающих как техническую готовность транспортно–технологического оборудования, систем и элементов, важных для безопасности, так и организационную готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. Проверена фактическая готовность такого оборудования, в том числе с учетом результатов контрольно-надзорных мероприятий проводившихся в отношении него ранее – на этапах изготовления и поставки на площадку, монтажа, индивидуальных и комплексных испытаний и опробований систем и элементов.

В рамках взаимодействия с иными надзорными органами, осуществляющими проверки на площадке сооружения Белорусской АЭС, были получены и проанализированы результаты контрольно-надзорной деятельности, имеющие отношение к завозу ядерного топлива.

В ходе проверки комиссия Госатомнадзора убедилась в способности ГП «Белорусская АЭС» обеспечить безопасную приемку и размещение ядерного топлива на площадке. С учетом подходов МАГАТЭ, требующих постоянной (на протяжении всего жизненного цикла объектов использования атомной энергии) работы по максимально возможному повышению уровня безопасности, комиссией Госатомнадзора сформулированы в адрес руководства ГП «Белорусская АЭС» соответствующие требования и предложения, в их числе:

— проведение до завоза топлива учений по отработке всех элементов внутреннего аварийного плана Белорусской АЭС;

— завершение введения эксплуатационного режима;

— корректировка документов, регламентирующих радиационный контроль персонала, и т.д.

Реализация предложений взята на контроль Госатомнадзором с общим сроком – до завоза топлива на площадку сооружения Белорусской АЭС.