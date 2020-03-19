РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. Теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Как сообщили в холдинге, делается это в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Сохраняется курсирование девяти поездов между Минском, Брестом, Полоцком и Москвой и между Гомелем, Брестом и Минском и Санкт-Петербургом.

Однако беспрепятственно пересечь белорусско-российскую границу в сохранившихся поездах смогут только граждане России. Из России в Беларусь граждане нашей страны могут следовать международными пассажирскими поездами без ограничений.

В БЖД отметили, что до 00:00 23 марта международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом, будут следовать согласно действующему графику.

Между тем отменяются:

с 20 марта поезд №64/63 Минск–Новосибирск;

с 22 марта поезда №308/307 Барановичи–Саратов, №390/389 Минск–Анапа, №236/237 Минск–Москва–Минск, №221/222 Брест–Москва и Минск–Москва;

с 23 марта поезда №66/65 Минск–Мурманск, №76/75 Гомель–Москва, №302/301 Минск–Адлер, №104/103 Брест–Новосибирск, №150/149 Минск–Минеральные Воды, №328/327 Минск–Казань, №134/133 Минск–Архангельск.