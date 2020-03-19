В МИД Беларуси рассказали, что тысячи белорусов находятся за границей и не всегда могут вернуться на родину. “Ситуация остается сложной, вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено”.

В свою очередь, белорусские граждане, находящиеся в Украине, сообщили Телеграфу, что смогли дозвониться на указанный в МИД Беларуси украинский номер горячей линии. Но там им ответили, чтобы “выбирались сами”.

На данный момент группа белорусских пенсионеров, отдыхающих в Трускавце, вынуждены были сами найти себе местный микроавтобус, чтобы добраться до украинско-белорусской границы на участке Доманово. А там еще им предстоит пройти пешком 3 км. между пограничными пунктами Украины и Беларуси.

В самом МИДе Беларуси сообщили, что “с момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 1 700 гражданам нашей страны”.

“Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине”, — рассказали в МИД Беларуси. Таким образом, в белорусском внешнеполитическом ведомстве признают, что за границей застряло очень много белорусов и помочь всем сразу сложно.

“В ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находится еще порядка 1200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, находящихся за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время”, — сообщает МИД Беларуси.

«После вступления в силу распоряжения правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 года граждане Республики Беларусь оказались отрезаны от ранее доступных маршрутов возвращения домой, — говорится в сообщении. — В частности, не смогла вернуться в Беларусь одна группа из города Даболим, штат Гоа, Республики Индия. На очереди — еще несколько групп из Гоа и Шри-Ланки, нам также известно о проблемных случаях в Непале и штате Керала Индии».

Как отмечают в посольстве, «все необходимые каналы задействованы, но решения по-прежнему нет».

По данным статистики Государственного пограничного комитета Беларуси, остается существенным количество граждан Беларуси, выезжающих за рубеж, несмотря на озвученные рекомендации МИД.