Все публичные богослужения и обряды запрещены до конца марта. Однако, церкви останутся открытыми для частной молитвы верующих.

Вселенский патриарх Варфоломей издал приказ церквям прекратить проводить богослужения и обряды до конца марта с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Reuters.

Вместе с тем, церкви останутся открытыми.

«Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми», — говорится в сообщении.

Вселенский патриархат также призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться дома для собственной безопасности и защиты населения.

В заявлении говорится, что церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса.

В то же время, монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям не будет разрешен вход.

Также отмечается, что Варфоломей и духовенство будут молиться за весь мир и «за его быстрое освобождение от этого испытания».