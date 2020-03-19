Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис отменила свою предстоящую свадьбу из-за коронавируса. Торжество перенесли на следующий год, сообщает телеканал «360».

Отмену свадьбы подтвердили и в Букингемском дворце. В частности, принцесса Беатрис и ее избранник Мапелли Моззи решили избежать ненужных рисков в текущей обстановке в мире.

Торжественная церемония планировалась в саду Букингемского дворца 29 мая. Было приглашено 150 человек. Новую дату бракосочетания пока не назвали.

Между тем, из-за ситуации с коронавирусом ряд мероприятий отменила и сама королева Великобритании. В ближайшие месяцы она не планирует появляться на публике. Елизавета II временно переехала в Виндзорский замок.