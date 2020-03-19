В мире принимаются беспрецедентные меры для сдерживания глобального распространения нового коронавируса. SARS-CoV-2 заразились уже около 219 000 человек.

В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, число заразившихся в 175 странах и территориях уже превысило 219 тысяч, от последствий заболевания скончались почти 9 тысяч человек, выздоровели свыше 85 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия, передает DW.

В Южной Корее выросло число новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа здесь выявлены 152 инфицированных, хотя в последние четыре дня этот показатель не поднимался выше 100. Всего в стране зарегистрировано 8565 человек. Общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 91 человека.

Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе китайской провинции Хубэй, в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны. Ранее, в течение недели были выявлены единичные новые случаи заражения в Ухане.

Вместе с тем в Китае 18 марта также впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом, за исключением 34 инфицированных, которые приехали из-за границы. Всего в стране было подтверждено более 80 тысяч случаев заражения, умерли более 3000 человек.