В России отмечен первый случай смерти пациента с коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе Москвы, умерла 79-летняя женщина, госпитализированная 13 марта. С 14 марта она лечилась в частной клинике, через два дня ее перевели в инфекционную больницу N2. В связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию.

Отмечается, у погибшей был целый ряд хронических заболеваний.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь», — говорится в сообщении.

Весь круг близких пациентки установлен, они находятся под наблюдением врачей. Ни у кого из ее близких нет тяжелых симптомов заболевания. В оперативном штабе напомнили, что люди старше 60 лет находятся в группе риска, поэтому именно им необходимо постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.