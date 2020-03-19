Препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», продемонстрировал клиническую эффективность при лечении заболевания, вызванного коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом заявил глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, передает ТАСС.

Как отметил Чжан Синьминь, клинические исследования показали, что пациенты, получавшие «Фавипиравир», выздоравливали гораздо быстрее. Исследование проводилось в Третьей народной больнице города Шэньчжэня (провинция Гуандун). Участие в нем приняли 80 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса нового типа, из числа которых «Фавипиравир» получали 35 человек.

Исследование показало, что у употреблявших препарат пациентов тест на коронавирус показал отрицательный результат уже через 4 дня после начала лечения. При этом остальным пациентам в среднем требовалось порядка 11 дней для выздоровления. Исследователи отметили и заметное улучшение состояния легких принимавших препарат пациентов.

Аналогичное исследование проводили сотрудники Чжуннаньской больницы Уханьского университета, где наблюдались 120 пациентов. У тех, кто принимал препарат, снижение жара и облегчение приступов кашля занимало меньше времени.

Сам препарат был разработан и одобрен для продажи в Японии еще в 2014 году, с тех пор каких-либо побочных последствий его применения зарегистрировано не было. Кроме того, ранее он показал высокую эффективность при борьбе с лихорадкой Эбола. Власти Японии и Китая уже заявили о намерении использовать «Фавипиравир» для лечения пациентов с коронавирусом.