Преступление было совершено 26 февраля в Каменецком районе (Брестская область).

По данным следствия, 17-летний парень дома поссорился с отцом и несколько раз ударил его топором по голове. Думая, что родитель умер, юноша ушел в свою комнату.

Находившаяся дома мать вызвала «скорую». Прибывшие медики вытянули 52-летнего мужчину с того света.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в покушении на убийство. В настоящее время он находится под стражей, его отец в тяжелом состоянии — в больнице, пишут Naviny.by.