У шестиклассника из школы №212 в Минске подозревают коронавирусную инфекцию. Ученик 2008 года рождения госпитализирован, других учеников отпустили домой.

Один из них так рассказал о событиях в беседе с Еврорадио: «Да, у одного из учеников подтвердили коронавирус. Это правда. Его увезли на скорой. Всех учеников отпустили домой».

Директор школы Ольга Косолапова в беседе с Еврорадио подтвердила, что у школьника подозревают коронавирусную инфекцию: «Я не думаю, что вам стоит об этом писать. Информация на данный момент не подтверждена, проводятся лабораторные испытания». По ее словам, школа работает в штатном режиме.

До сих пор в Беларуси был 51 зарегистрированный случай коронавируса. Правда, это статистика на утро 18 марта — более свежей информации на данный момент Минздрав не дал.