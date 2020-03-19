Часть студентов Минского государственного лингвистического университета 20 марта начинает забастовку с требованием к руководству учебного заведения ввести карантин из-за пандемии COVID-2019.

Об этом сообщил «Молодежный блок» в своем телеграмм-канале. Активные студенты в течение недели собирали подписи за перевод на дистанционное обучение, однако этого не произошло. Они решили начать забастовку «в связи с полным отсутствием понимания со стороны администрации».

«Молодежный блок», Объединение белорусских студентов (ЗБС), а также студенческие организации различных университетов и колледжей призывают всех студентов и студенток присоединиться к отстаиванию права на дистанционное обучение!» – говорится в сообщении.

Начиная с пятницы активисты призывают студентов приходить в университеты в масках с надписью #хахаятутумру и делать фото в них для соцсетей.

С понедельника 23 марта молодежные активисты также намерены объявить всеобщую забастовку. Такие меры они объясняют нежеланием «подвергать риску себя и своих близких из-за негибкости администраций вузов».

Напомним, большинство европейских университетов перешли на дистанционное обучение из-за стремительного распространения коронавируса. На сегодняшний день в Беларуси, в отличие от соседних стран, власти карантин не вводили. Учебные заведения продолжают работать в штатном режиме.

По последним данным Минздрава, в Беларуси лабораторно подтвержден 51 случай инфицирования COVID-2019.