Специалисты НИИ гриппа им.Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса из материала от пациента с COVID-19. Как уточнили в пресс-службе федерального Минздрава, оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения.

«Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения», — отметил и.о.директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

По его словам, информация, полученная российскими учеными, поможет в разработке вакцин и препаратов для лечения коронавируса.

Новые данные исследователи внесли в международную базу EpiCoV GISAID, которую используют ВОЗ и группы мониторинга глобальной эволюции нового вируса со всего мира.