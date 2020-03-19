В Беларусь идет похолодание, и если еще в пятницу нас ждут плюсовые температуры, то на выходных возможен небольшой мороз.

В пятницу, 20 марта, в утренние часы на некоторых участках дорог возможна гололедица, в связи с чем белорусские синоптики объявили желтый уровень опасности. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 м/с. Днем температура воздуха составит +5..+7°С, ночью столбики термометра опустятся до 0..+2°С.

В субботу, 21 марта, будет облачно. В утренние и дневные часы возможны осадки в виде снега. Возможна метель. Ветер северный 7-9 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +1..+3°С , днем – около 0°С, ближе к вечеру ожидается похолодание до -1..-3°С.

В воскресенье, 22 марта, будет облачно с небольшими прояснениями. Ветер северный 4-6 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3..-5°С, днем столбики термометра поднимутся до отметки 0°С.