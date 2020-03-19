Олимпийские игры 2020 года в Японии могут пройти без зрителей в связи с коронавирусом. Такой вариант не исключила губернатор Токио Юрико Коикэ, передает Reuters.

По ее словам, речи об отмене или переносе Игр пока не идет. Организаторы находятся в контакте с МОК и с правительством Японии по этому вопросу, добавила Коикэ. По ее словам, пока «слишком рано обсуждать сроки принятия решения о том, должны ли Игры идти в соответствии с графиком».

Ранее СМИ писали, что Международный олимпийский комитет (МОК) не хочет проводить Игры-2020 при пустых трибунах.