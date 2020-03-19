Национальный банк Беларуси отмечает, что за последние дни волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. В этих условиях повысился спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке страны. Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

Проблемы с доставкой долларов

Регулятор также отмечает, что в настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и ограничением въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами.

Поэтому европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США. Это привело к дефициту наличных долларов в странах региона.

В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов США в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве находится иная иностранная валюта (например, евро).