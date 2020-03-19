Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад об эпидемиологической ситуации, пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса, передает БЕЛТА.

«Если родители боятся — не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем», — сказал президент.

По его мнению, если в школах объявить каникулы, это лишь обострит обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коранавирус, их иммунитет справляется с инфекцией, поедут к бабушкам. А пожилые люди, наоборот, находятся в группе риска.

«Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы — будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем. А если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать. Зачем мы творим всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости», — сказал Лукашенко.

«Когда кто-то начинает паниковать, начинают принимать непонятные меры», — добавил он.