Глава государства в ходе сегодняшнего совещания по эпидемиологической ситуации в стране дал жесткое поручение премьер-министру.

Говоря о средствах защиты от инфекций, Александр Лукашенко отметил, что защитных костюмов, несмотря на сообщения в интернете, в Беларуси хватает, так как здесь их шьют.

А вот проблему нехватки респираторов он назвал «безобразием». И дал жесткое поручение премьер-министру: чтобы через неделю в стране были свои респираторы, пишут Naviny.by.

Министр здравоохранения Владимир Караник специально принес на совещание это средство защиты и показал его президенту.

«Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести, — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА. — Не гоже, что в Беларуси их нет. Они нам пригодятся всегда».

Ранее он сегодня высказал убежденность, что ситуация с COVID-19 — это «очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред».