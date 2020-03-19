Обнаглевшая лисица напала на курицу прямо на глазах у жительницы деревни Старое Село Ушачского района, это ее не единственная вылазка в курятники сельчан.

Этого зверя видели и другие жители деревни, у некоторых она тоже украла кур — у кого по одной, а у кого задушила уже 5-6 птиц, сообщает районная газета «Патрыёт».

Издание обратилось за разъяснениями к местному обществу охотников. Там рассказали, что знают о беде сельчан. В окрестностях села они уже уничтожили 6 лисиц, ведут охоту и ночью с помощью тепловизоров. Однако охотники не могут гарантировать безопасность куриного поголовья и советуют местным жителям укреплять изгороди.