В четверг 19 марта по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль существенно просел по отношению к доллару, евро и российскому рублю, пишет belmir.by.

Курс доллара вырос с 2,4413 до 2,5414. Это плюс 0,1001 рубля, увеличение на 4,1 процента.

Курс евро поднялся с 2,6840 до 2,6740. Это плюс 0,0800 рубля, прибавка в 2,98 процента.

Курс 100 российских рублей увеличился с 3,1575 до 3,1806. Это плюс 0,0231, рост на 0,73 процента.

В России на Московской бирже днем в четверг 19 марта курс доллара был равен 80,3350 российских рублей, евро – 86,7575 российских рублей, баррель нефти марки Brent торговался по 26,32 доллара.