Гомельчанка Карина вместе с мужем и ребенком полетела на отдых на остров Фукуок во Вьетнам 16 марта. Пока они находились в воздухе в самолете, Вьетнам перекрыл границу. После приземления их час продержали в самолете, потом дали возможность выйти в аэропорт, где они просидели всю ночь.

Туропепатор «Анекс Тур» сажает их в тот же самый самолет и отправляет в Таиланд как альтернативный вариант отдыха. Но в эту страну без визы белорусов не пускают, а сажают в транзитный коридор, потом в иммиграционную тюрьму за нарушение визового режима. Так, они уже четвертые сутки находятся в дороге и не известно, когда будут дома. Что с ними происходит сейчас? «Сильные новости» узнали подробности.

Посредник между «Анекс Туром» и туристами — гомельское турагентство «Триада — тур». Взволнованная возникшей ситуацией менеджер Татьяна комментирует происходящее:

— Я не сплю вторую ночь, как только это все произошло! У нас у всех просто шок! Действительно, когда наши белорусы летели на отдых на остров Фукуок, буквально за 10 минут до прилета, Вьетнам закрыл границы. Самолет с 350 российскими и белорусскими туристами (белорусов 10 человек) приземлился, ночь люди просидели в аэропорту, на этом же самолете их отправили отдыхать в Таиланд.

Но белорусам нужна виза для отдыха в Таиланде. В итоге они вторые сутки сидят в аэропорту в тюрьме за нарушение визового режима. Отправить обратно нет никакой возможности. Внуково не принимает транзитные перелеты. «Анекс Тур», с которым у нас прямой контракт, обещал, что в ближайшее время отправит их домой. Они предлагаю приобрести билеты, но вылетов нет в ближайшее время!

Мы писали в МИД, в Министерство спорта и туризма. Скорее всего, на ближайший рейс наших туристов не посадят, хотя официальный ответ был иным. Мы получили ответ, что наши туристы сейчас летят во Внуково в Москву, но непонятно, как они вернутся в Беларусь. Они должны находиться в международной транзитной зоне, а прямых рейсов до Минска из Внуково нет. Директор «Анекс Тура» в Минске просила МИД помочь организовать перелет через «Белавиа» наших туристов, но пока нет от них ответа.

«16 числа мы подали в «Анекс Тур» заявку на аннулирование тура с возможностью переброни. Они ответили только 18 числа, когда туристы уже уехали и были в транзитной зоне во Вьетнам. Еще сложности в том, как туристы будут лететь из Москвы в Минск, здесь же тоже все границы закрыты… Я не могу даже купить билеты из Тайланда туристам, потому что у меня на счет нету столько денег: 1500 белорусских рублей на человека! Все агенты из других турагенств в Беларуси пытаются что-то предпринять, помочь. Держим руку на пульсе! Постоянно на связи с гомельчанами», — рассказывает Татьяна.

Вот такое обращение туристы совместно с представителями турагенства отправили в МИД Беларуси.

«Помогите нам, пожалуйста. Мы сейчас находимся в Пхукете нас арестовали, забрали паспорта и закрыли. Мы летели 17.03.20 во Вьетнам из Москвы рейсом ZF7747, прилетели в аэропорт, а Вьетнам не принимает туристов с 00:00 18.03.20, продержали там около 6 часов в какой-то зоне аэропорта, а потом посадили в самолет и мы полетели в Таиланд (Пхукет).Т.к. почти все пассажиры в самолете были россияне, их пропустили (им виза не нужна), а у нас визы нет и нас закрыли и ничего не объясняют. Мы не давали свое согласие на въезд в Таиланд. У нас маленький ребенок 8 лет, мы голодные. Мы летели на отдых во Вьетнам, а попали в тюрьму. Помогите нам вернуться на Родину. Ребенок в истерике, плачет. Мы все измотаны».

На что им пришел автоматический ответ: «Добрый день, Сообщаем о том, что главное консульское управление МИД предпринимает необходимые меры по оказанию содействия белорусским туристам в данной ситуации. В случае получения какой-либо оперативной информации просьба информировать ГКУ МИД».

Родственники гомельских туристов рассказали «Сильным новостям» детали общения с дипломатами: «Мы обращались в консульство РБ, который дал нам телефон консула Беларуси во Вьетнаме, он же ведет и Таиланд — Роман Георгиевич Лепай. Он все время на связи с моей сестрой, благодаря ему они получили теплые одеяла и питание».

Сейчас происходящее кажется страшным сном. Конечно, такого можно было избежать. Туристы купили путевку 18 февраля. 16 марта, когда ситуация с пандемией стала чрезвычайной, они пришли в турагентство, рассматривая вопрос отказа. Но выяснилось, что в таком случае они теряют деньги, и немалые — путевка стоила 2000 евро. Ни одна страна, в том числе и Вьетнам, заранее не объявляла, что закроет границы, поэтому подобного исхода никто не мог даже предположить.

Тем не менее, ситуация стала развиваться по наихудшему сценарию.