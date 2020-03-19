Онлайн-гипермаркет «Е-Доставка» (входит в структуру крупнейшего ритейлера «Евроопт») объявил о том, что ограничивает возможность выбора даты доставки на своем сайте. Приобретенные товары будут доставляться на следующий день после оформления заказа, доставка «день в день» и на более поздние даты в настоящее время не оформляется.

Ежедневно, в 10.00 на сайте сервиса будет открываться возможность сделать заказ с доставкой в течение следующего дня. Также, в 16.00 будут, по возможности, открываться дополнительные «окна» для заказов, добавили представители сервиса.

В «Е-Доставке» обратили внимание клиентов, что ограничивается также возможность заранее наполнить онлайн-корзину продуктами. Время резервирования товаров сокращено до 25 минут.

Еще одним временным нововведением сервиса стала возможность заказа дистанционной доставки: оплата производится онлайн платежной картой, в примечании к заказу клиент пишет, где курьер должен оставить пакеты с продуктами. Например, «у двери квартиры».