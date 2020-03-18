Для работников похоронных служб угрозы заражения от погибших нет, утверждает представитель ВОЗ.

Тела умерших от заражения коронавирусом COVID-19 не несут угрозы заражения для живых людей. Об этом сказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, сообщил накануне ТАСС.

Линдмайер напомнил, что вирус, вызывающий COVID-19, передается воздушно-капельным путем, а не как, например, Эбола.

«Тело само по себе не вызывает заражения», – заверил представитель ВОЗ.

Таким образом, Линдмайер подчеркнул, что для работников похоронных служб угрозы заражения от погибших нет.