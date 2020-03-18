Между Беларусью и Россией не будут ограничивать железнодорожное сообщение, но въехать на территорию РФ смогут только россияне, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД). С 18 марта по 1 мая действует ограничение на въезд в Россию иностранцев. Все поезда дальнего следования между Беларусью и Россией будут ходить по действующему графику.

«Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России», — рассказали в РЖД.

Билеты можно вернуть в кассах на территории той страны, в которой они приобретались. При этом не будут взиматься дополнительные сборы.