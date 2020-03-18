Умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил на своей станице в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Лимонову было 77 лет. Позднее эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе партии «Другая Россия», лидером которой был Лимонов.

В октябре писателя госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Эдуард Лимонов — псевдоним Эдуарда Савенко. Он родился в 1943 году. С середины семидесятых годов до распада СССР находился в эмиграции в США. Вернувшись в Россию, вел политическую деятельность.

Его творчество началось в 70 годы прошлого века. Он писал прозу, стихи и философские эссе. В частности, он известен работами «Это я — Эдичка», «Палач», «Иностранец в смутное время».