По состоянию на 18.00 18 марта в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 2978 человек.

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 475 человек, сообщило министерство здравоохранения Италии. Это максимальные дневные потери в стране с начала эпидемии в 20-х числах февраля, пишет gordonua.com.

Общее число жертв эпидемии, таким образом, составляет 2978 человек.

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 35 713 (+4207 по сравнению со вчерашним днем): 28 710 человек продолжают болеть (+2648 со вчерашнего дня), 4025 человек выздоровели (+1084). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 12 090 человек находятся в домашней изоляции (+982), 14 363 госпитализированы (+1469), еще 2257 человек лежат в реанимации (+197).

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тысячи человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тысяч.