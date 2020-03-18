В Бобруйске дотла сгорел рейсовый автобус

ЧП с рейсовым автобусом произошло в Бобруйске в среду, 18 марта.

Около 19.00 вечера на перекрёстке улиц Орловского и Бахарова загорелся пассажирский автобус, который двигался по маршруту №75.

Как рассказал BOBR.BY диспетчер ГРОЧС г.Бобруйска, произошло возгорание моторного отсека. В салоне находилось около десяти человек. Благодаря своевременным действиям водителя все пассажиры самостоятельно покинули салон. Никто не пострадал, но автобус сгорел дотла.

Причины пожара определят эксперты.

Фото и видео: группа «Дороги Бобруйска».