Шестой человек, зараженный коронавирусом, признан здоровым и выписан из больницы в Беларуси, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Шесть человек в Беларуси выздоровели после заражения коронавирусом. Все они уже дома», — отметили в Минздраве.

Там добавили, что шестой человек, женщина, выписана в среду днем. Еще несколько человек также готовятся к выписке, добавили в ведомстве.

По состоянию на 18 марта в Беларуси насчитывали 51 зараженного коронавирусом. Шесть из них выписано, у 36 при положительных тестах не было клинических проявлений болезни, 9 из них имели выраженную клиническую картину вируса.