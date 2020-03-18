Transfermarkt: Евгений Хачериди — самый дорогой игрок чемпионата Беларуси

Авторитетный портал Transfermarkt, специализирующийся на текущих данных трансферной стоимости футболистов профессиональных клубов всего мира, накануне старта чемпионата Беларуси обновил информацию по представителям команд этого турнира.

Самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси является украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди, оцененный в 1,75 млн евро. По полтора миллиона евро, по версии Transfermarkt, стоят его одноклубники Михаил Гордейчук, Александр Нойок, а также представитель борисовского БАТЭ Станислав Драгун.

Любопытно, что форвард брестского «Динамо» Артем Милевский оценен всего в 100 тысяч евро.