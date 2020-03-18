В связи с перепрофилированием одного из корпусов 6-й городской больницы Минска под госпитализацию контактных лиц, в больнице не будет осуществляться прием граждан, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Пациенты-дети с травмами будут доставляться в РПНЦ травматологии и ортопедии.

Пациенты с травматологической патологией (в зависимости от состояния) — в РНПЦ травматологии и ортопедии или в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Кроме того, пациенты с травмой кисти также будут доставляться в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Сохраняется работа круглосуточных травмопунктов в городской поликлинике № 19 и центральной районной поликлинике № 2.

Консультативный кабинет Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии будет работать на базе 14-й центральной районной поликлиники.