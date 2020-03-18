Власти Беларуси ведут переговоры с Саудовской Аравией о крупных поставках нефти.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на свои источники.

«Последнюю неделю они (белорусская делегация ) сидят в Саудовской Аравии», — сообщил источник.

Он высказал мнение, что неизвестным поставщиком, о котором в начале марта говорил Александр Лукашенко, является компания Saudi Aramco.

«Было еще предложение от Ирака на 200 тыс. барр. в день, но сауды все-таки надежнее», — сказал собеседник enkorr.

Он считает, что это хорошо укладывается в стратегию саудовских нефтяников, вступивших в конкурентную борьбу с Россией за рынки сбыта в Европе. Как известно, после срыва договоренностей в рамках ОПЕК+ об ограничении добычи нефти Saudi Aramco резко снизила цены по своим действующим контрактам и вышла с предложением нефти европейским покупателям с ценой $25/барр.