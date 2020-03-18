Решение о перенаправлении борта в другой аэропорт приняло правительство Казахстана.

Самолет, прилетевший в Казахстан из Минска накануне ночью, был перенаправлен на посадку из столицы в Караганду. На борту находились 67 человек, все они отправлены на карантин, сообщили изданию «Vласть» в среду в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

«Это единичный случай отправки самолета на посадку из Нур-Султана в Караганду. Самолет прилетел из Минска, посадили в Караганде. Это было решение правительства, они дали команду, чтобы борт посадили на карантин там», — сказал собеседник «Vласти».

Он отметил, что на борту находились 67 человек, все они размещены на карантин.