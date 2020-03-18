С рождением ребенка большая часть белорусских семей меняют свой привычный образ жизни, а также начинают приспосабливать под нужды детей свои трудовые стратегии.

Папа в декрете – редкость

Как было сказано в дискуссионной работе внештатного научного сотрудника Исследовательского центра ИПМ Натальи Щербиной «Как рождение ребенка меняет поведение родителей на рынке труда», в Беларуси наиболее распространенной моделью адаптации семьи к рождению ребенка является долгосрочное «выпадение» матери из профессиональной занятости. Ведь, как правило, в большинстве случаев продолжительный перерыв в карьере делают именно женщины.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в прошлом году только 1% семей оформили отпуск по уходу за ребенком на отца. В то же время большинство женщин в Беларуси используют отпуск по уходу за ребенком в полном объеме, то есть делают перерыв в карьере как минимум на 3 года.

К слову, недавно министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что на полный рабочий день досрочно вышло только 3% женщин, которые находились в декрете.

Как пишет Наталья Щербина, причины, по которым подавляющее большинство женщин делают длительный перерыв в карьере на время ухода за ребенком, лежат в плоскости социальных установок, материальных факторов и устоявшихся в обществе культурных норм.

По данным национального опроса населения, только 9,2% респондентов считают, что в «декрет» выходят женщины, а не мужчины, потому что они реже настроены на карьерный рост.

Между тем, это как причину указывают намного реже, чем «ребенку в этом возрасте больше нужна мать, чем отец» (63,9%) или «большинство женщин зарабатывают меньше, чем мужчины» (39,6%).

Дети влияют на работу родителей

Наталья Щербина отмечает несколько проблем, с которыми на рынке труда сталкиваются семьи с рождением ребенка.

То, что женщины готовы взять на себя больший объем обязанностей по уходу за детьми не только на период отпуска по уходу за ребенком, но и на фактически весь период его воспитания, становится поводом для дискриминации женщин на рынке труда.

Исследователь называет еще одну проблему: невозможность профессионально развиваться, так как семейные обязанности отнимают много времени.

Опрос показал, что с рождением детей родители начинают пересматривать свои трудовые стратегии в сторону приложения больших усилий для обеспечения приемлемого уровня жизни своей семье.

А из-за того, что приходится много работать, времени на семью начинает не хватать, отмечает Наталья Щербина.

Такая проблема, по мнению респондентов, чаще возникает в семьях с двумя детьми и многодетных семьях – 32,5% и 35,8% соответственно.

Наконец, чем больше детей в семье, тем чаще, по мнению респондентов, родители вынуждены искать работу в другой стране или городе, чтобы обеспечить своей семье «нормальный» уровень жизни.

А что на самом деле

Однако восприятие потенциально возможных изменений в трудовом поведении родителей и фактические изменения, судя по всему, значительно отличаются, считает исследователь. Абсолютное большинство (73,4%) респондентов с детьми, на вопрос «что у вас изменилось в профессиональном плане с рождением ребенка» ответили, что «ничего».

Это, по мнению Натальи Щербиной, может свидетельствовать как о пассивности части родителей на рынке труда, так и об ограниченных возможностях занятости на местных рынках труда.

«Кроме этого, это может говорить о недостаточности институциональных условий для поддержания баланса семьи и работы», – полагает она.

Между тем, те из опрошенных, у которых с рождением ребенка произошли изменения «в профессиональном плане», в большинстве своем отмечали, что стали затрачивать больше усилий на то, чтобы обеспечивать семью. Так, 9,5% сменили работу или должность на более высокооплачиваемую, 8,2% нашли подработки, 1,6% начали собственный бизнес и 1,1% уехали на работу в другую страну.

Значительно меньше респондентов с детьми, наоборот, стали уделять больше времени семье и меньше – работе.

Что нужно сделать

«Учитывая высокие риски детской бедности в Беларуси, большая активность родителей на рынке труда – это важное условие финансовой устойчивости семей и благополучия детей», – пишет Щербина.

Эксперт полагает, что, для того, чтобы родители стали более активными на рынке труда нужно расширить возможности для занятости женщин, в том числе с маленькими детьми, а также оказывать поддержку семейных бизнесов.

Не менее важны, резюмировала исследователь, равномерное распределение обязанностей по уходу за ребенком и формирование социально одобряемой модели работающих родителей.