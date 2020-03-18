Последние две недели организаторы рассматривали разные варианты проведения шоу в условиях коронавируса.

Проведения конкурса песни «Евровидение» отменено в 2020 году из-за коронавируса, сообщили в среду в ЕВС, передает Sputnik.

На фоне распространения коронавируса в мире отменены многие массовые мероприятия: чемпионат Европы по футболу, Чемпионат мира по фигурному катанию, другие состязания, а также премьеры, концерты и выставки.

В среду было решено отменить проведение «Евровидения-2020». Как сообщили в Европейском вещательном союзе (ЕВС), последние две недели организаторы изучали многие альтернативные варианты проведения шоу.

Рассматривался и вариант провести «Евровидение» онлайн — однако члены ЕВС решили, что без концерта шоу провести нельзя.

«Мы очень горды тем, что «Евровидение» объединяет аудиторию каждый год, без прерываний на протяжении 64 лет и мы, как и миллионы фанатов по всему миру, крайне расстроены, что оно не может быть проведено в мае», — говорят организаторы.

При этом организаторы продолжат работать над проведением «Евровидения-2021» в Роттердаме. В заявлении ЕВС не говорится о том, должны ли быть для шоу следующего года подготовлены новые композиции.

На сегодня из всех международных мероприятий не отмененными из-за коронавируса остаются только Олимпиада и чемпионат мира по хоккею.

На сегодня в мире коронавирусом заразилось более 200 тысяч человек, в том числе 51 в Беларуси.