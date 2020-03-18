Китайские ученые подтвердили, что группа крови влияет на уязвимость человека к коронавирусу. Самыми восприимчивыми оказались пациенты с II группой крови, а наиболее устойчивыми — с I группой. Препринт с результатами научной работы опубликован в репозитории medRxiv.

Специалисты сравнили распределение различных групп крови системы AB0 у 2173 пациентов с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне с распределением групп крови у здоровых людей, живущих в этих же регионах. Среди здоровых людей доли групп A, B, AB и 0 составляют 32.16, 24.90, 9.10 и 33.84 процента соответственно, а для больных — 37.75, 26.42, 10.03 и 25.80 процента соответственно. Таким образом люди с группой А в 1,2 раза чаще заболевают коронавирусной инфекцией, а люди с группой 0 — в 1,3 раза реже. Возраст и пол при этом не оказывают влияния на распределение.

Группы крови по системе AB0 определяются наличием генов А, В, 0 и так далее, которые кодируют различные варианты фермента гликозилтрансферазу. Она гликозилирует (присоединяет остатки сахаров) к поверхностному антигену эритроцита — агглютиногену, создавая специфический агглютиноген А или В. В плазме крови могут присутствовать антитела (α-, β-гемагглютинины) к антигенам, которые могут вызывать склеивание эритроцитов, однако у человека может присутствовать только один белок из каждой пары агглютиноген А/α-гемагглютинин и агглютиноген В/β-гемагглютинин. Это создает четыре допустимые комбинации: 0 (группа крови I), А (II), В (III) и АВ (IV).

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.