Госрегулирование цен на сахар будет продлено в Беларуси до 31 декабря 2020 года, соответствующая мера согласована коллегией Евразийской экономической комиссией.

«Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на сахар в Беларуси с 31 марта до 31 декабря 2020 года включительно», — говорится в сообщении ЕЭК.

Ранее Беларусь ввела госрегулирование цен на сахар на период с 1 января по 30 марта текущего года, установив предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и реализуемый в республике сахар, а также предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

«Основанием для введения государственного ценового регулирования было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах Евразийского экономического союза, так и на мировом рынке», — напомнили в ЕЭК.

«Введение этой меры позволило устранить негативное влияние диспаритета цен на указанный продукт на внутреннем рынке Беларуси и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей», — полагают в ЕЭК.

«Решение (о продлении срока госрегулирования цен до конца года) коллегии комиссии помогает закрепить этот экономический эффект», — добавили там.

В ЕЭК также отметили, что введение Беларусью временного госрегулирования цен на сахар не мешает входу на рынок этой страны предприятий других государств-членов, а также не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом.

Беларусь вводила аналогичное регулирование цен на сахар в 2018 и в 2019 годах.